شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتفق مع التليفزيون على "سيستم موحد" للمباريات بعد تطبيق الـVAR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اجتمعت نائلة فاروق رئيس التليفزيون مع لجنة من اتحاد الكرة برئاسة وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية، لمناقشة بدء تجربة تقنية الفيديو التى ستنطلق بداية من الدور الثانى بالدورى العام، وتم تطبيقه عمليًا فى وجود وفد من فيفا.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على إقامة ورشة عمل للمخرجين لتجربة الـVAR وعمل "سيستم واحد" لكل مباريات الدورى بالنسبة للتصوير والإخراج.

جانب من الاجتماع Advertisements

ووقعت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، رسميًا عقود تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى مع شركة إسبانية لمدة 3 سنوات ونصف بداية من الدور الثانى من عمر المسابقة هذا الموسم، وذلك بعد وصول موافقة رسمية من وزارة الشباب والرياضة على العقد الذى تتخطى مدته فترة تعيين اللجنة الحالية من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والتى تنتهى فى 31 يوليو المقبل.



اجتماع بين التليفزيون واتحاد الكرة اجتماع بين التليفزيون واتحاد الكرة

ويتضمن العقد تطبيق تقنية الفيديو فى مصر على سبيل التأجير التمويلى وينتهى بالبيع، والذى يضمن أن تؤول كل الأصول لملكية اتحاد الكرة فى نهاية مدة التنفيذ (3 سنوات ونصف) ليكون المشروع كله بأصوله وبكل ما أنفق عليه ملكا خالصًا لاتحاد الكرة، وأرسلت الشركة الإسبانية خلال الساعات الماضية الدفعة الثانية من الأجهزة والشاشات اللازمة لتطبيق التقنية.