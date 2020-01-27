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شكرا لقرائتكم خبر عن ديربي مدريد يخسر إيدين هازارد والان مع التفاصيل
الإثنين 27 يناير 2020
لفتت صحيفة "آس" الإسبانية، الإثنين، إلى أن نجم ريال مدريد، إيدين هازارد لن يشارك في ديربي العاصمة مدريد أمام الجار أتليتكو مدريد، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني والتي ستقام على ملعب سانتياغو برنابيو.
ولم يتعاف هازاد بشكل كامل من إصابة الكاحل ومن المتوقع أن يعود للمشاركة بشكل طبيعي مع الملكي في نهاية شباط، خلال مواجهة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي.
إلى ذلك أدى ماركو أسينسيو تدريبات منفردة بالكرة، تمهيداً لعودته من جديد إلى الملاعب بعد تعافيه من إصابة الركبة التي تعرض لها خلال فترة الاستعدادات الصيفية.
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