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شكرا لقرائتكم خبر عن ديلي تيلغراف: اوباميانج مجدداً على طاولة برشلونة والان مع التفاصيل
الإثنين 27 يناير 2020
كشفت تقارير صحف إنكليزية، ان برشلونة الاسباني قد جدد اهتمامه بضم الغابوني بيير ايميريك اوباميانغ مهاجم ارسنال الانكليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
ووفقًا لصحيفة "ديلي تيلغراف" الإنكليزية، فان مهاجم الغانرز ارتبط بالرحيل عن ملعب الإمارات خلال الميركاتو الشتوي الحالي، وبرز النادي الكتالوني كوجهة متوقعة.
وأوضحت الصحيفة، ان اوباميانغ قد يكون البديل المثالي لهجوم البرشا بعد إصابة لويس سواريز الذي سيغيب عن الملاعب لمدة 4 أشهر.
ولذلك، يستعد برشلونة لتقديم عرضًا لآرسنال من أجل التعاقد مع اوباميانغ قبل إغلاق الميركاتو الشتوي الحالي.
يذكر ان برشلونة يضع عينه على مهاجم فالنسيا، رودريغو مورينو لتدعيم هجومه بعد اصابة الاوروغوياني.
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