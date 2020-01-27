ديلي تيلغراف: اوباميانج مجدداً على طاولة برشلونة

الإثنين 27 يناير 2020

كشفت تقارير صحف إنكليزية، ان ​برشلونة​ الاسباني قد جدد اهتمامه بضم الغابوني بيير ايميريك ​اوباميانغ​ مهاجم ​ارسنال​ الانكليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



ووفقًا لصحيفة "ديلي تيلغراف" الإنكليزية، فان مهاجم الغانرز ارتبط بالرحيل عن ملعب الإمارات خلال الميركاتو الشتوي الحالي، وبرز النادي الكتالوني كوجهة متوقعة.

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وأوضحت الصحيفة، ان اوباميانغ قد يكون البديل المثالي لهجوم البرشا بعد إصابة لويس سواريز الذي سيغيب عن الملاعب لمدة 4 أشهر.

ولذلك، يستعد برشلونة لتقديم عرضًا لآرسنال من أجل التعاقد مع اوباميانغ قبل إغلاق الميركاتو الشتوي الحالي.

يذكر ان برشلونة يضع عينه على مهاجم فالنسيا، رودريغو مورينو لتدعيم هجومه بعد اصابة الاوروغوياني.