الامارات | بعد سحب القرعة .. مواجهة ثأرية للعين مع الوصل في كأس رئيس الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سحب القرعة .. مواجهة ثأرية للعين مع الوصل في كأس رئيس الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقعت قرعة الدور الدور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة التي سحبت اليوم الإثنين بفندق أنتركونتننتال فيستيفال سيتي في دبي، العين في مواجهة من العيار الثقيل مع الوصل، فيما يلتقي شباب الأهلي مع بني ياس والشارقة مع اتحاد كلباء والجزيرة مع الظفرة، علما أن مباريات الدور ربع النهائي ستقام يومي 21 و22 فبراير المقبل.

وتعد مباراة العين مع الوصل الأبرز في مواجهات الدور المقبل في البطولة كونها ثأرية بالنسبة للعين الذي تعرض لخسارة تاريخية من الوصل بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في ذات المنافسة الموسم المقبل وصعد الوصل حينها الى الدور ربع النهائي في المسابقة على حساب العين.

من جانب آخر تم سحب قرعة الدور نصف النهائي للبطولة، إذ سيلتقي الفائز من مباراة اتحاد كلباء والشارقة مع الفائز من مباراة العين والوصل، فيما سيلتقي الفائز من مباراة بني ياس وشباب الأهلي، مع الفائز من مباراة الجزيرة والظفرة.

وتقرر إقامة مباراتي الدور نصف النهائي في التاسع من مارس المقبل، فيما يتوقع أن تقام المباراة النهائية أحد يومي 18 أو 19 مارس المقبل.