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الخطيب يهنئ اتحاد اليد بكأس الأمم الأفريقية

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أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي، التهنئة لرئيس وأعضاء اتحاد كرة اليد وأبناء اللعبة، بعد فوز منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية لكرة اليد، التي أقيمت في تونس.

وأشار الكابتن الخطيب إلى سعادته وكل الرياضيين بهذا الإنجاز الكبير الذي تحقق.

وأشاد رئيس الأهلي بالأداء الرجولي للاعبي منتخب اليد، الذي أسفر عن فوزهم بكأس الأمم الإفريقية، وتأهلهم لأوليمبياد طوكيو 2020.

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