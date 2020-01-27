شكرا لقرائتكم خبر عن سيف فاروق جعفر «أوناسيس الصغير» يعود لأحضان الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى مسؤولو نادي الزمالك جميع الإجراءات الخاصة باستعادة اللاعب سيف فاروق جعفر إلى فريق كرة القدم بالنادي خلال أيام، بعدما كان معارًا إلى نادي سموحة.

وقال مصدر بالنادي إن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنهى مسألة عودة اللاعب إلى ناديه بعد جلسة جمعته بالكابتن فاروق جعفر، أكد خلالها الأخير رغبته في عودة نجله إلى أحضان الكيان الكبير الذي تربى فيه، فيما يتوقع له نجوم الزمالك المراقبون له مستقبلا مشرقا مع الساحرة المستديرة، على خطى والده الذي كان ملقبا بـ«ملك خط النص».

وتأتي عودة سيف نجل الكابتن فاروق جعفر، أسطورة الكرة في مصر والزمالك سابقا، والملقب بأوناسيس الكرة المصرية، في إطار متابعة مستمرة لمستواه المرتفع الذي جعل أندية الإسماعيلي والمقاصة والجونة ترغب في التعاقد معه.