شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يُغازل «بيل» من جديد لخطفه من ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فى أقل من أسبوع، «غازل» نادى توتنهام هوتسبير الإنجليزى للمرة الثانية على التوالى، جناح فريق ريال مدريد الإسبانى الويلزى جاريث بيل، على أمل ضمه، للتعزيز من القوة الهجومية للفريق خلال السنوات المقبلة.

وجاءت مغازلة توتنهام للنجم الويلزى على حساب النادى الرسمى عبر «إنستجرام»، حيث نشر الفريق اللندنى هدفا سجله بيل فى مرمى ساوثهامبتون عندما كان لا يزال لاعبا بصفوف «السبيرز».

Advertisements

ووفق ما ذكرت صحيفة «آس» الإسبانية، فإن هذه تعد المرة الثانية التى يغازل فيها النادى لاعبه السابق فى غضون أربعة أيام، ففى الثلاثاء الماضى نشر توتنهام هدفا آخر لبيل فى مرمى نوريتش سيتى خلال الفترة الذى ارتدى فيها قميص وصيف النسخة الماضية لبطولة دورى أبطال أوروبا.

وأثارت «الرسالتان» العديد من الشائعات حول مستقبل اللاعب، لا سيما أنها تتزامن مع سوق الانتقالات الشتوية، لكن تقارير صحفية أشارت مؤخرا إلى أن بيل لن يرحل عن قلعة «سانتياجو بيرنابيو» وسيواصل اللعب تحت قيادة مدربه الفرنسى زين الدين زيدان حتى الصيف المقبل، وبعدها سيقيّم أموره والأندية التى ترغب فى التعاقد معه، وسيحسم آنذاك مستقبله.

وترى صحيفة «آس» أن إدارة «النادى الملكى» ترغب فى التخلص من اللاعب، فيما لدى البرتغالى جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، رغبة شديدة فى ضم الجناح الويلزى حيث يعلم إمكانياته جيدًا وكان قد طلب التعاقد معه حينما كان يتولى تدريب فريق ريال مدريد وقدم معه مستوى مميزا للغاية حينذاك.