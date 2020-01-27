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ديربي مدريد يخسر إيدين هازارد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020

لفتت صحيفة "آس" الإسبانية، الإثنين، إلى أن نجم ​​، ​إيدين هازارد​ لن يشارك في ديربي العاصمة مدريد أمام الجار ​أتليتكو مدريد​، ضمن منافسات الجولة 22 من ​​ والتي ستقام على ملعب سانتياغو برنابيو.

ولم يتعاف هازاد بشكل كامل من إصابة الكاحل ومن المتوقع أن يعود للمشاركة بشكل طبيعي مع الملكي في نهاية شباط، خلال مواجهة ذهاب ثمن نهائي أمام مانشستر سيتي.

​​​​​​ إلى ذلك أدى ماركو أسينسيو تدريبات منفردة بالكرة، تمهيداً لعودته من جديد إلى الملاعب بعد تعافيه من إصابة الركبة التي تعرض لها خلال فترة الاستعدادات الصيفية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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