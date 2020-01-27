إشبيلية يتعاقد مع نجم ميلان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020

توصل نادي إشبيلية، لإتفاق مع الإسباني سوسو، جناح نادي ميلان الإيطالي، تمهيداً للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي بشهر يناير الجاري



وسيصبح سوسو الصفقة الثانية والأخيرة لإشبيلية في ميركاتو يناير، بعد التعاقد مع المغربي يوسف النصيري من صفوف ليجانيس.

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أشارت صحيفة “آس” الإسبانية، أن نادي إشبيلية حسم صفقة الإسباني سوسو، على سبيل الإعارة، مع وجود خيار شراء بقيمة 25 مليون يورو.

الإتفاق بين إشبيلية وميلان على وشك الانتهاء، بينما اتفق النادي الإسباني مع اللاعب على شروطه الشخصية.

وخاض سوسو 17 مباراة مع ميلان هذا الموسم في جميع المسابقات، نجح في تسجيل هدف وحيد وصناعة هدفين.