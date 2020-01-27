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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كيكي سيتين يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن بديل سواريز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020
أصدر كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة، قراره النهائي بشأن المهاجم الصريح الذي سيتعاقد معه النادي، لتعويض المُصاب لويس سواريز.
وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن سيتين أعطى موافقته على القائمة النهائية للمرشحين لتعويض سواريز، وعلى رأسها رودريجو مورينو مهاجم فالنسيا، والذي يملك كل المواصفات التي طلبها مدرب البلوجرانا.
وأضافت الصحيفة: "سيتين فضل رودريجو لأنه يلعب في الليجا وسيتأقلم بسرعة مع الفريق، مما جعله متقدمًا على المرشحين الآخرين مثل كريستوف بيونتيك لاعب ميلان".
وأشار التقرير، إلى أن سيتين منح موافقته على الخيارات الأخرى، التي حددتها الإدارة الفنية للنادي حال فشل التعاقد مع رودريجو مورينو.
يذكر أن تقارير أكدت أن قائمة المرشحين لصفقة خليفة سواريز تضم بجانب مورينو وبيونتيك، نجم آرسنال بيير إيميريك أوباميانج.
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