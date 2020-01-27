شكرا لقرائتكم أحمد فتحى محتار بين إشادة فايلر واستبعاده من مواجهة الأهلى المصيرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه أحمد فتحى لاعب النادى الأهلى، مصير مجهول فى ظل استبعاده من التشكيل الرسمى للفريق فى المواجهات القوية والمهمة من قبل السويسرى رينيه فايلر مدرب الأحمر.

ولم يشارك الجوكر أحمد فتحى فى مباراة فريقه أمام النجم الساحلى، التى أقيمت بينهما أمس الأحد، وانتهت بفوز الأحمر بهدف جونيور أجايى، فى إطار مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ولعب على حسابه محمد هانى.

ورغم إشادة السويسرى رينيه فايلر بأداء وإمكانيات الجوكر إلا أنه يجمد الظهير الأيمن فى المباريات الكبرى والمهمة سواء فى الدورى أو فى بطولة أفريقيا، وهو ما يثير استغراب الجماهير، خاصة أن عقد فتحى ينتهى مع الأهلى بنهاية الموسم، وهو ما يفتح الباب أمامه للرحيل عن القلعة الحمراء.

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ونجح الأهلى فى تحقيق فوز ثمين على حساب النجم الساحلى بهدف نظيف سجله أجايى، ليقود المارد الأحمر لاعتلاء قمة المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما توقف رصيد النجم الساحلى عند 9 نقاط فى المركز الثانى بفارق الأهداف عن الهلال السودانى صاحب المركز الثالث، ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوى فى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ويلتقى الأهلى مع الهلال السودانى السبت المقبل على ملعب "الجوهرة الزرقاء"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

ويحتاج الأهلى للحصول على نقطة التعادل فى مباراة الهلال السودانى من أجل التأهل للدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، والفوز لضمان الصعود كأول مجموعته لتفادى أصحاب المراكز الأولى فى دور ربع النهائى.