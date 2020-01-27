مصر المقاصة يتعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق

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جدة - عمرو شويل تعادل مصر المقاصة وطلائع الجيش بهدف لمثله فى المباراة التى جرت بينهما باستاد السلام الدولى فى إطار مباريات الجولة الخامسة عشر للدورى

تقدم ميدو جابر لمصر المقاصة فى الدقيقة الثامنة من عمر المباراة من ضربة حرة مباشرة سددها قوية ارتطمت بأحد مدافعى الطلائع وغيرت اتجاهها ودخلت المرمى معلنة عن الهدف الاول للمقاصة، ونجح عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش فى إحراز هدف التعادل لفريقه فى الدقيقة 46 لتصبح النتيجة 1/1.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد مصر المقاصة إلى 12 نقطة ومازال فى المركز السادس عشر للدورى ، بينما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 12 نقطة أيضا فى المركز قبل الأخير .

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من جانب الفريقين التى ظهر عليهما الرغبة القوية فى إحراز هدف السبق نظرًا لموقفهم الصعب فى جدول الدورى، وبالفعل فى الدقيقة الثامنة استطاع ميدو جابر إحراز الهدف الأول للمقاصة من ضربة حرة مباشرة سددها قوية ارتطمت بأحد مدافعى الطلائع وغيرت اتجاهها ودخلت المرمى معلنة عن الهدف الأول للمقاصة.

وفى الشوط الثانى نجح عمرو جمال فى إحراز هدف التعادل لطلائع الجيش ، بعدها حاول لاعبو الفريقين إحراز هدف التقدم إلا انهم فشلوا لتنتهى المباراة بالتعادل الإيجابى بين الفريقين .

جاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

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الدفاع: محمد دبش وعاصم سعيد وحسني فتحي وأحمد محسن

خط الوسط: مصطفى شبيطة وميدو جابر ومحمد مسعد ومحمد كنارية

الهجوم: شميلس بيكلي وصلاح عاشور

وتواجد على دكة البدلاء كلا من: الحارس محمد كوكو وعصام صبحي وأحمد ياسين وصلاح ريكو وباولن فوافي وصلاح أمين ومحمد إبراهيم.

وأعلن مسئولو نادى مصر المقاصة إقالة ميدو من تدريب الفريق الفيومى، الأربعاء الماضى وتولى جمال عمر تدريب الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فنى جديد، بسبب سوء النتائج وآخرها الخسارة من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، الثلاثاء الماضى فى الجولة الـ 14 للدورى المصرى .