شكرا لقرائتكم الخطيب يرأس بعثة الأهلي المصري إلى السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استقر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي المصري على رئاسة بعثة الفريق في رحلة السودان بسبب أهمية تلك المواجهة.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني السبت المقبل في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا.

وقال مصدر بالأهلي المصري في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الاثنين، إن الخطيب استقر على رئاسة البعثة في تلك الرحلة لأهمية المباراة بجانب أنها سوف تحدد موقف الفريق من التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد عشر نقاط، ويأتي خلفه النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني بتسع نقاط لكل منهما، بينما يتذيل بلاتينيوم بطل زيمبابوي جدول الترتيب بنقطة واحدة.