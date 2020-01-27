شكرا لقرائتكم إصابة حارس الهلال بالرباط الصليبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الهلال، اليوم الاثنين، إصابة حارس مرماه يزن جاري بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وذكر الهلال عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي: اللاعب سيخضع لعملية جراحية للتعافي من الإصابة. وأشار الهلال إلى أن موعد العملية التي سيخضع لها اللاعب سيتحدد خلال الفترة المقبلة.

وذكر النادي أن الثنائي عمر خربين ومحمد البريك واصلا برنامجهما التأهيلي، فيما من المقرر أن يؤدي الهلال مرانا مغلقا يوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة أبها.