الخطيب يحضر مران الأهلي.. وحرب نفسية قبل موقعة الهلال.. ومجزرة في قائمة الزمالك أمام دجلة.. وسبب إيقاف جهاد جريشة

اشتعلت الحرب النفسية بين الأهلي والهلال السوداني قبل الموقعة المصيرية التي تجمع الفريقان بالجولة السادسة والأخيرة لمرحلة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والتي تحدد نتيجتها الفريق المتأهل لدور الثمانية.

حرب نفسية قبل موقعة الأهلي والهلال

صحيفة "كفر ووتر" السودانية، ذكرت اليوم الاثنين، أن العملاق أبوعاقلة عبد الله، يعود للمشاركة مع الهلال في الجولة الأخيرة والمصيرية أمام الأهلي، بعد انتهاء إيقافه لمباراة واحدة بسبب حصوله على البطاقة الثانية أمام النجم الساحلي التونسي، وغاب اللاعب عن مباراة بلانتيوم الزيمبابوي.

وأشارت الصحيفة السودانية، إلى أن جماهير فريق الهلال تستعد بكل طاقتها لمؤازرة ناديها في مواجهة الأهلي، حيث عنونت على موقعها، قائلة: "تبقت 5 أيام.. جماهير الهلال تعلن الطوارئ وترفع شعار ودع أهلك".

موضحة: "دشنت جماهير الهلال حملة معركة الحسم أمام الأهلي المصري في الأول من فبراير المقبل، بالجوهرة الزرقاء الشهيرة بمقبرة الخصوم، وتبقت 5 أيام تفصل الهلال عن حلم التأهل إلى دور الثمانية الكبار، وطالبت جماهير الهلال ضرورة التواجد المستمر ودعم اللاعبين وشحذ الهمم".

استبعد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، 9 لاعبين من قائمة الفريق لمباراة وادي دجلة المقرر لها غدا الثلاثاء، بالدوري المصري الممتاز.

مجزرة في قائمة الزمالك أمام دجلة

وضمت قائمة المستبعدين في الزمالك كلا من: محمد عواد، محمد عبدالغني، عمر السعيد، طارق حامد، عبدالله جمعة، كريم بامبو، أشرف بن شرقي، ومحمد عنتر، بجانب الصاعد أحمد عيد".

ويغيب طارق حامد للإيقاف، وأشرف بن شرقي ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة للإصابة، في حين أن استبعاد عواد وعمر السعيد وبامبو وعنتر وعيد لأسباب فنية. حسبما ذكر موقع "الوطن سبورت".

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل - محمد صبحي

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خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام - محمد عبد السلام.

خط الوسط: فرجاني ساسي- محمد حسن - أحمد زيزو - محمد أوناجم - يوسف أوباما - إسلام جابر - مصطفى فتحي- محمود عبدالرازق "شيكابالا" - إمام عاشور.

خط الهجوم: مصطفى محمد - كاسونجو.‎

الخطيب يظهر في مران الأهلي

وفي سياق آخر، حضر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، جانبا من مران الفريق اليوم الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة، واجتمع رئيس النادي، مع عبد الحفيظ، على هامش المران للاطمئنان على اللاعبين والتدريبات، لتدعيم الفريق قبل مواجهة الهلال السوداني.

اتحاد الكرة يدرس إيقاف جهاد جريشة

اللجنة الخماسية المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، تدرس إيقاف جهاد جريشة، الحكم الدولى، 3 أشهر، وحرمانه من إدارة أي مباراة محلية خلال فترة العقوبة، على خلفية التصريحات التي أطلقها ضد لجنة الحكام بالجبلاية، برئاسة جمال الغندور، وكذلك زميله الحكم الدولي إبراهيم نور الدين.

وينوي جمال الغندور، التقدم بمذكرة رسمية إلى اتحاد الكرة ضد الحكم الدولي، تتضمّن اتهام "جريشة" له بالمجاملات في اختيار الحكام بالقائمة الدولية التي جرى إرسالها للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال الأيام الماضية، حيث حل "جريشة" ثانياً في القائمة، بينما تصدّر إبراهيم نور الدين، القائمة الدولية للحكام.

رضوان جيد يؤكد إدارته لموقعة الأهلي والهلال

أكد الحكم المغربي رضوان جيد، أنه على موعد مع قمة كروية كبيرة ستجمع بين الهلال السوداني وشقيقه الأهلي، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح "جيد" في تصريحات صحفية عقب إدارته لمباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري في إياب دور الثمانية، ببطولة كأس محمد السادس للأندية العربية، والتي انتهت بالتعادل السلبي، أنه جاهز لإدارة مباراة الهلال ضد الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.