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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نائب وزير الخارجية يستقبل رئيس الجمعية الوطنية الكينية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية اليوم الاثنين رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كينيا "جاستن موتورى" والوفد المرافق له، وذلك فى إطار الزيارة التىى يجريها المسئول الكينى إلى مصر تلبيةً لدعوة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.
قالت وزارة الخارجية فى بيان صحفى إن اللقاء تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وتأكيد حرص مصر على دعم كينيا في كافة المجالات خاصةً فيما يتعلق بالمشروعات التنموية والبنية التحتية، وكذا مجال بناء القدرات ومكافحة الإرهاب والتطرف من خلال المشاركة الكينية في الدورات التدريبية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، فضلاً عن تعزيز التواجد التجاري والاستثماري المصري في كينيا في ضوء الأهمية التى توليها مصر لتحقيق التكامل الاقتصادي في أفريقيا.
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