شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. البرلمان يوافق فى المجموع على تعديل قانون إنشاء هيئة سكك حديد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، البرلمان يوافق فى المجموع على تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حيث وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.





البرلمان يوافق فى المجموع على تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.





أكبر غرامة فى تاريخ سوق المال..إلزام راية القابضة بدفع 110 ملايين جنيه

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار محمد عبد السلام النفراوى، فى الجنحة رقم 592 لسنة 2019، جنح اقتصادى، ضد رجل الأعمال مدحت خليل وآخرين فى قضية شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، بتغريم كل متهم من المتهمين مبلغ 200 ألف جنيه عن الاتهامات المسندة إليهم جميعاً للارتباط، وإلزامهم برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة.

وزير خارجية أمريكا يطالب إيران بإطلاق سراح جميع الرهائن الأمريكيين والأجانب

أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل منذ قليل، أن مايكل بومبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، طلب من النظام الإيراني إطلاق سراح جميع الرهائن الأميركيين والأجانب، وأكد مايكل بومبيو، وزير الخارجية الأمريكية، أن مهمة الولايات المتحدة هو منع إيران من الحصول على سلاح نووى، وأشار إلى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حريص على عدم امتلاك إيران لأسلحة نووية مطلقا، ونشر الحساب الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية، تصريحات مايكل بومبيو، وجاء فيها :"وزير الخارجية مايكل بومبيو: مهمتنا ذات شقين: منع إيران من الحصول على سلاح نووي، ومن ثم التأكد من أن هذه الدولة، أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، لا تلحق الأذى بالأمريكيين".





أسعار الذهب ترتفع للمرة الثانية فى مصر.. وعيار 21 يصعد لـ 695 جنيها للجرام

ارتفع سعر الذهب فى مصر مساء اليوم الاثنين للمرة الثانية، بفعل زيادة الأسعار العالمية للمعدن النفيس، نتيجة مخاوف من انتشار واسع لفيروس كورونا وتضرر الاقتصاد الصينى، الأمر الذى انعكس على سعر الذهب عالميا ليصعد 1.06% لتسجل أوقية الذهب 1583 دولار للأوقية، وارتفع سعر الذهب للمرة الثانية بقيمة 3 جنيهات عقب صعوده صباح اليوم 4 جنيهات، ليبلغ اجمالى زيادة أسعار الذهب فى مصر 7 جنيهات، بالنسبة لعيار 21 وهو العيار الرئيسى والأكثر تداولا فى مصر مسجلا 695 جنيها للجرام.

لقطات جديدة لواقعة "الأب الشجاع" تبرز سلامة الوالد وطفلته"فيديو"

حصلت ”الخليج 365” على لقطات جديدة من واقعة "الأب الشجاع" الذى تصدى بجسده لإنقاذ طفلته من الدهس تحت عجلات القطار فى محطة الإسماعيلية أمس.





فيديو.. قيادى إخوانى يعترف: محمد على بالونة كبرناها ثم انفجرت فى وجهنا

شن قطب العربى الكاتب الصحفى الإخوانى هجوما عنيفا ضد محمد على المقاول الهارب الذى أعلن اعتزاله العمل السياسى بعد فشل دعوته للتظاهر فى 25 يناير الماضى، حيث وصفه بالبالونة التى تم تضخيمها إلى أن انفجرت فى وجوههم، مموجها ما قال إنه انتقادات لمن ضخموا فى محمد على بشكل غير منطقى بحسب تعبيره.





رويترز: حركة طالبان الأفغانية تسقط طائرة جنود أمريكية وتقتل كل ركابها

نقلت وكالة الأنباء رويترز عن متحدث فى حركة طالبان الأفغانية الإرهابية، إن الحركة أسقطت طائرة تحمل جنودا أمريكيين في غزنة.

أبطال أفريقيا لليد يصلون القاهرة بعد التتويج باللقب وسط استقبال حافل..صور

وصلت منذ قليل إلى مطار القاهرة بعثة منتخب مصر الأول لكرة اليد قادمة من تونس بعد التتويج بلقب أمم أفريقيا على حساب نسور قرطاج صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 27 / 23 وحجز تذكرة الصعود إلى أولمبياد طوكيو 2020

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"CNN": براءة ترامب فى "العزل" قريبة.. وآمال ضئيلة على شهادة "بولتون"

توقعت شبكة سى إن إن الأمريكية الاثنين، أن يقدم مجلس الشيوخ على تبرئة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى قضية العزل التى حركها الحزب الديمقراطى وبدأت جلساتها أولًا فى مجلس النواب، بتهم من بينها إساءة استغلال السلطة وعرقلة تحقيقات الكونجرس فيما إذا كانت هناك ضغوط تمت ممارستها على أوكرانيا لإرغامها على التدخل فى الانتخابات الأمريكية المقبلة.





جثث ومصابون فى طرقات المستشفيات.. فيديو مرعب لضحايا كورونا فى الصين ..فيديو

حاله من الرعب والفزع والخوف بمدينة ووهان الصينية والتى تعد البؤرة الأساسية لانتشار فيروس كورونا القاتل، والذى ظهر مع نهاية شهر ديسمبر الماضى وتفشى فى عدد من دول العالم وأدى إلى إصابة حتى الان 2794، ووفاة ما يقرب من 80 مريضا بالصين.





"التهرب الضريبى" ترفض معارضة المطربة بوسى وتؤيد حبسها سنتين وكفالة 50 ألفا

قضت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، برفض معارضة المطربة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ"بوسى" بتهمة التهرب من سداد مليون و827 ألفا و210 جنيهات لمصلحة الضرائب، لعدم حضور المتهمة، واعتبار المعارضة كأن لم تكن.

رئيس الوزراء يرأس الاجتماع الأول للجنة العليا للاستثمار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، الإجتماع الأول للجنة العليا للاستثمار.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد أصدر، قرارًا بتشكيل مجموعة وزارية للاستثمار على أن تكون برئاسته، وعضوية محافظ البنك المركزي، ووزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، المالية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الزراعة واستصلاح الأراضى، والتجارة والصناعة.





البترول: غرب المتوسط جزء من زيادة الإنتاج والإعلان عن الشركات العاملة قريبا

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن مؤتمر ومعرض ايحبس 2020 بدأ فى جذب مشاركين وعارضين لكبرى الشركات العالمية العالمى فى مجال البترول.

الجانب الأخر من تحطم طائرة كوبى براينت.. اعرف الضحايا الذين رافقوه × 9 صور

القت وسائل الاعلام العالمية الضوء على رحيل الأسطورة كوبي براينت ونجلته جيانا، اللذان لقى مصرعهما فى حادث تحطم طائرة فى مدينة كالاباساس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أثناء انتقالهم لحضور تدريب فى أكاديمية مامبا التى أسسها براينت، ولم تسلط الضوء على الضحايا الذين انضموا للأسطورة بالطائرة.

مدرب الهلال السودانى متحديا الأهلى: لن نترك فرصة التأهل للمارد الأحمر

أكد الفاتح النقر، المدير الفنى لفريق الهلال السودانى، أن إصرار اللاعبين على الفوز وراء تخطى عقبة بلاتينيوم بطل زيمبابوى على ملعبه ووسط جماهيره بهدف نظيف، فى الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

الأرصاد تحذر المواطنين من تخفيف الملابس: الأجواء شديدة البرودة ليلا