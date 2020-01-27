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الجانب الأخر من تحطم طائرة كوبى براينت.. اعرف الضحايا الذين رافقوه × 9 صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القت وسائل الاعلام العالمية الضوء على رحيل الأسطورة كوبي براينت ونجلته جيانا، اللذان لقى مصرعهما فى حادث تحطم طائرة فى مدينة كالاباساس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أثناء انتقالهم لحضور تدريب فى أكاديمية مامبا التى أسسها براينت، ولم تسلط الضوء على الضحايا الذين انضموا للأسطورة بالطائرة.

وأبرزت صحيفة الديلى ميل البريطانية، صور الأشخاص التسع الذين انضموا للأسطورة الراحل فى تحطم طائرتهما أثناء انتقالهما لحضور تدريب فى أكاديمية براينت مامبا.

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وضمت القائمة الكاملة التى شملت تسعة أشخاص، جوب التوبيلى مدرب البيسبول فى أكاديمية أورانج كوست، وزوجته كيري التوبيلى، وأبنتهما أليسا صاحبة الـ 14 عاماً، بالإضافة إلى كريستينا ماوزر مدرب كرة السلة، وسارة تشيستر، وابنتهما بايتون والطيار آرا.

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وسلطت الصحيفة البريطانية، الضوء على الأشخاص الذين انضموا للراحل كوبى براينت ونجلته جيانا، كونهم رياضيين أصدقائهم وزملاء نجلته في فريقها لكرة السلة.

 

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وتوفى كوبى براينت اليوم، بعد أقل من 20 ساعة من تحطيم رقمه على يد ليبرون جيمس كثالث أفضل هداف فى تاريخ الـ NBA.

 

 

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وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن طائرة نجم كرة السلة الأمريكية، اشتعلت فيها النيران، بعد هبوطها وحاولت خدمات الطوارئ، إنقاذ الأشخاص داخل الطائرة، ولكن المحاولات لم تفلح.

 

وكشف مسؤولون فى لوس أنجلوس، عن الأسباب التى أدت إلى تحطم مروحية أسطورة كرة السلة كوبى براينت، وأدت لمقتل جميع من كانوا على متنها، والضباب الكثيف فى جنوب ولاية كاليفورنيا، قد يكون السبب الرئيسى بتحطم المروحية.

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وقال عدد من الخبراء، إن ظروف الطيران السيئة فى المنطقة، ومن ضمنها الضباب الكثيف والذى استمر لساعات بعد الحادث، كانت السبب الرئيسى فى تحطم المروحية، وسيتم دراستها فى التحقيق الجارى.

 

وقال جوش روبنشتاين المتحدث باسم إدارة شرطة لوس أنجلوس، للصحيفة: "الظروف الجوية لم تستوف الحد الأدنى من معايير الطيران"، وأشار إلى أن قسم الدعم الجوى بالوزارة امتنعت عن القيام بأى رحلات بالهليكوبتر مبكرا بسبب هذه الظروف، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم الاثنين.

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