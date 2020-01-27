جونياس يُعلن قائمة دجلة لمواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي وادي دجلة عن قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة فريق الزمالك بمسابقة الدوري. ويواجه الزمالك نظيره وادي جلة، مساء غد الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الـ15 لمسابقة الدوري الممتاز بملعب استاد القاهرة الدولي. Advertisements ومن جانبه، أعلن جونياس قائمة ضمت 21 لاعبا، استعدادا لمواجهة الزمالك على أن يستعبد 3 أسماء قبل المباراة بساعات. ونشر الحساب الرسمي لنادي وادي دجلة القائمة على النحو التالي:

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