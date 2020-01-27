بعد رحيل ميدو.. المقاصة يتعادل مع طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

خيم التعادل الإيجابي على مواجهة المقاصة وطلائع الجيش، بنتيجة هدف لكل فريق، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 15 بالدوري الممتاز.

وتقدم مصر المقاصة بالهدف الأول في الدقيقة 10 عن طريق محمد ميدو جابر، من تصويبة ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء.

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وفي الدقيقة 46 تمكن اللاعب عمرو جمال من معادلة النتيجة لصالح فريق طلائع الجيش.

وتعد هذه هي المباراة لفريق مصر المقاصة تحت قيادة جمال عمر كمدير فني للفريق، بعد رحيل أحمد حسام ميدو عن تدريب الفريق الفيومي.

وبتلك النتيجة، رفع مصر المقاصة رصيده إلى 12 نقطة بالمركز الرابع عشر، ووصل طلائع الجيش إلى المركز الخامس عشر بالتساوي مع مصر المقاصة في عدد النقاط.