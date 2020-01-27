بالصور.. وزير الرياضة يستقبل منتخب مصر لليد بعد التتويج بأفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حرص أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على استقبال بعثة منتخب مصر لكرة اليد، عقب الفوز ببطولة أمم أفريقيا والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

وحقق منتخب مصر فوزا مستحقا على المنتخب التونسي في صالة رادس بنتيجة (27-23)، في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية وتأهله لأولمبياد طوكيو 2020.

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ومن جانبه أعرب وزير الرياضة عن سعادته بالإنجاز الذي حققه المنتخب بالتتويج بالبطولة على حساب المنتخب صاحب الأرض والجمهور.

وبهذا الفوز، دون منتخب مصر فوزه الأول على نظيره التونسي على أرضه ووسط جماهيره، بعدما أنهى الفراعنة الشوط الأول بالتقدم بنتيجة (15-11) قبل حسم المواجهة بنتيجة (27-23).

وتمكن منتخب مصر لكرة اليد من التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، لينضم الي البعثة المصرية التي ستشارك في الأولمبياد.