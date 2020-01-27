محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن وريهام حمدي:
أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة، تعاقد ناديه مع محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي الشاب لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.
وقال فرج عامر في تصريحات لـ"الخليج 365" "تم الاتفاق مع الأهلي بشكل نهائي بشأن ضم عبدالمنعم لنهاية الموسم على سبيل الإعارة".
وقال عبدالمنعم في تصريحات لـ"الخليج 365" "رحيلي عن الأهلي هدفه الأول هو البحث عن فرصة المشاركة بشكل أساسي والتواجد في الملعب من أجل اكتساب الخبرات".
وتابع "أحلم بالتواجد مع المنتخب الأولمبي بكل تأكيد في أولمبياد طوكيو 2020، بجانب رغبتي في أن أشارك لكي يتابعني فايلر بشكل أفضل وأعود للأهلي بعد ذلك وأشارك مع الفريق".
واستمر "لقد جلست مع فايلر في وقت سابق، وأبلغني أنه يريد استمراري مع الفريق لكنه علم برغبتي في الرحيل، أبلغته بأنني لا أريد التواجد على الدكة وأبحث عن المشاركة بشكل قوي".
واختتم "الخطيب رئيس الأهلي أيضا تحدث معي ووافق على رحيلي بعدما علم برغبتي وتمنى لي التوفيق في الفترة المقبلة لكي أعود للأهلي قويا".
كانت هذه تفاصيل خبر الخليج 365 يكشف كواليس رحيل مدافع الأهلي الشاب لسموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.