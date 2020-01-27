الخليج 365 يكشف كواليس رحيل مدافع الأهلي الشاب لسموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن وريهام حمدي:

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة، تعاقد ناديه مع محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي الشاب لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وقال فرج عامر في تصريحات لـ"الخليج 365" "تم الاتفاق مع الأهلي بشكل نهائي بشأن ضم عبدالمنعم لنهاية الموسم على سبيل الإعارة".

وقال عبدالمنعم في تصريحات لـ"الخليج 365" "رحيلي عن الأهلي هدفه الأول هو البحث عن فرصة المشاركة بشكل أساسي والتواجد في الملعب من أجل اكتساب الخبرات".

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وتابع "أحلم بالتواجد مع المنتخب الأولمبي بكل تأكيد في أولمبياد طوكيو 2020، بجانب رغبتي في أن أشارك لكي يتابعني فايلر بشكل أفضل وأعود للأهلي بعد ذلك وأشارك مع الفريق".

واستمر "لقد جلست مع فايلر في وقت سابق، وأبلغني أنه يريد استمراري مع الفريق لكنه علم برغبتي في الرحيل، أبلغته بأنني لا أريد التواجد على الدكة وأبحث عن المشاركة بشكل قوي".

واختتم "الخطيب رئيس الأهلي أيضا تحدث معي ووافق على رحيلي بعدما علم برغبتي وتمنى لي التوفيق في الفترة المقبلة لكي أعود للأهلي قويا".