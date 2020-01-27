محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر"، مقطع فيديو مصور لجيانا ابنة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت تُظهر مهاراتها في كرة السلة. وظهرت صاحبة الـ 13 عاما بـ"الكعب العالي" تمارس كرة السلة وتظهر بعض المهارات التي تعلمتها من والدها الراحلي. Advertisements الفيديو المنتشر لابنة الأسطورة الراحل كوبي براينت، التقط قبل أسابيع من مصرعهما إثر تحطم مروحيته الخاصة بكاليفورنيا. ولقي براينت، أسطورة كرة السلة الأمريكية ولاعب لوس أنجيليس ليكرز السابق، مصرعه إثر حادث طائرة مروحية. وتحطمت طائرة كانت تستقل كوبي براينت رفقة ابنته وسبعة أشخاص آخرين في مدينة كالاباساس بولاية كاليفورنيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. آخر فيديو لابنة الأسطورة الراحل كوبي براينت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.