محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:
أكد مجدي عبدالعاطي المدير الفني لفريق أسوان أن ما وصفه بـ"جدعنة" لاعبيه سبب في تحسن نتائج الفريق في بطولة الدوري الممتاز.
وفي تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة قال عبدالعاطي: "الفرق الأخرى صدرت لنا القلق بسبب وجودنا في مركز متأخر الأسابيع الماضية، لكن الآن نحن من نصدر لهم القلق".
واقتنص أسوان فوزاً ثميناً على حرس الحدود في الإسكندرية بنتيجة (2-1)؛ ليحقق ثاني انتصاراته في 15 مباراة؛ ليصل للنقطة 12 ويتقدم للمركز 14 في الجدول.
وأضاف عبدالعاطي: "نمر بموقف صعب، وإذا لم ننجح في إنهاء الدور الأول بعيدًا عن منطقة الهبوط سيكون موقفنا أصعب في الدور الثاني".
وأنهى مدرب أسوان: "لاعبو الفريق يتفهمون ذلك جيدًا، ولولا رجولتهم -وجدعنتهم- لما حققنا هذا التقدم، والآن تركيزنا في مباراتي الإسماعيلي والاتحاد".
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب أسوان يكشف سبب تقدم ترتيب أسوان في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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