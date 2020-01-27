مدرب أسوان يكشف سبب تقدم ترتيب أسوان في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

أكد مجدي عبدالعاطي المدير الفني لفريق أسوان أن ما وصفه بـ"جدعنة" لاعبيه سبب في تحسن نتائج الفريق في بطولة الدوري الممتاز.

وفي تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة قال عبدالعاطي: "الفرق الأخرى صدرت لنا القلق بسبب وجودنا في مركز متأخر الأسابيع الماضية، لكن الآن نحن من نصدر لهم القلق".

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واقتنص أسوان فوزاً ثميناً على حرس الحدود في الإسكندرية بنتيجة (2-1)؛ ليحقق ثاني انتصاراته في 15 مباراة؛ ليصل للنقطة 12 ويتقدم للمركز 14 في الجدول.

وأضاف عبدالعاطي: "نمر بموقف صعب، وإذا لم ننجح في إنهاء الدور الأول بعيدًا عن منطقة الهبوط سيكون موقفنا أصعب في الدور الثاني".

وأنهى مدرب أسوان: "لاعبو الفريق يتفهمون ذلك جيدًا، ولولا رجولتهم -وجدعنتهم- لما حققنا هذا التقدم، والآن تركيزنا في مباراتي الإسماعيلي والاتحاد".