أسوان يحقق فوزه الثاني في الدوري على حساب حرس الحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق أسوان فوزا صعبا على نظيره حرس الحدود، بنتيجة هدفين لهدف، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 15 بالدوري الممتاز.

وتقدم فريق أسوان بالهدف الأول عن طريق كريم الطيب في الدقيقة 35، قبل أن يعادل حرس الحدود النتيجة في الدقيقة 58 عن طريق اللاعب مصطفى جمال.

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ومع حلول الدقيقة 80 سجل مصطفى جمال لاعل حرس الحدود بالخطأ في مرماه ليمنح فريق أسون هدف الفوز.

ويعد هذا هو الفوز الثاني لفريق أسوان في الدوري هذا الموسم، بعدما كان قد تخطى إنبي بالجولة الخامسة للدوري يوم 5 أكتوبر 2019 .

وبتلك النتيجة رفع أسوان رصيده إلى 12 نقطة بالمركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند 18 نقطة بالمركز التاسع.