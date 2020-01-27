كواليس الجلسة السرية بين محمد صلاح والجنايني في انجلترا

شهد الاجتماع الذي عقده عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بادارة اتحاد الكرة مع محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ولاعب ليفربول الانجليزي، مناقشة العديد من الملفات الهامة بخصوص تطوير كرة القدم في مصر.

وأكد مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن جلسة الجانيني وصلاح تناولت خطة انشاء مدارس

متخصصة لكرة القدم في مصر تضم 1000 لاعب خلال المرحلة المقبلة، تحت ادارة خبراء من انجلترا، في كرة القدم ، بجانب خبراء تغذية، واخصائين نفسيين وغيرها من التخصصات المهمة لاعداد ناشئين علي أسس علمية سليمة.

ومن المتوقع ان يقوم صلاح خلال تواجده بانجلترا بترشيح بعض الخبراء المؤهلين للاشراف علي هذا المشروع.

وأضاف المصدر ان الجنايني حرص خلال هذه الجلسة علي الاستعانة بدراية محمد صلاح بالكرة الانجليزية للمساعدة علي نقل النظام الاليكتروني للاتحاد الانجليزي لكرة القدم، وتطبيقه في مصر بما يحتويه من تسجيل اليكتروني للاعبين وغيرها من الأمور الادارية لتطوير منظومة كرة القدم المصرية خلال المرحلة المقبلة.