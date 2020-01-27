شاهد.. التعادل الإيجابي يحسم مباراة مصر المقاصة وطلائع الجيش

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة مصر المقاصة وطلائع الجيش، التي جمعت بين الفريقين اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

افتتح أهداف اللقاء ميدو جابر لاعب مصر المقاصة في الدقيقة 10، بعد أن

ألغاه حكم المباراة محمود عاشور بداعي التسلل طبقاً لقرار الحكم المساعد، ثم عاد عاشور بعد أن استأنف اللعب لأقل من دقيقة ليحتسب الهدف مرة أخري.

وفي الدقيقة 46، استطاع طلائع

الجيش إدراك التعادل عن طريق مهاجمه عمر غزال بعد أن سدد كرة اصطدمت بمدافع المقاصة ودخلت المرمي.

بتلك النتيجة يحصد كلا الفريقين نقطة واحدة، ليصل المقاصة إلي النقطة 12 محتلا المركز الرابع عشر، بينما يرتفع رصيد طلائع الجيش إلي النقطة 12 أيضا محتلا المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري.