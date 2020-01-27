مشاهدة مباراة آرسنال وبورنموث بث مباشر والقنوات الناقلة في كأس الإتحاد الإنجليزي

سيواجه مساء يوم الاثنين 27 يناير 2020 من الشهر الجاري نادي آرسنال نظيره نادي بورنموث وذلك برسم في دور الـ 32 من كأس الإتحاد الإنجليزي على أرضية ملعب فيتاليتي الذي يقع في بورنموث بإنجلترا، وهو الملعب الرئيسي لنادي بورنموث الإنجليزي, وتجدر الإشارة إلى أن الملعب يتسع لأزيد من 11329 ألف مشجع بالإنجليز تم افتتاح الملعب في سنة 11329.
معلومات عن المباراة بورنموث ضد آرسنال :
إنطلاق المباراة : يوم الاثنين 27 يناير 2020
البطولة: كأس الإتحاد الإنجليزي
المباراة: آرسنال vs بورنموث
بورنموث vs آرسنال
البلد المستضيف :الإنجليز
المدينة : بورنموث
الساعة : 22:00 مصر، 23:00 السعودية
الحكم: مارتن أتكينسون
مساعد حكم: لم يحدد بعد
مساعد حكم: لم يحدد بعد
حكم رابع: لم يحدد بعد
المعلق : عامر الخوذيري
معلومات أضافية : دور الـ 32 من كأس الإتحاد الإنجليزي
الملعب : ملعب فيتاليتي
القنوات الناقلة آرسنال x بورنموث :
بي ان سبورت اش دي 2
beIN Sports HD 2
SuperSport 3 / HD
Diema Sport 2 HD
Sport TV 3
SuperSport Maximo 1
beIN Sports HD 11 EN
beIN Sports 2 FR
BT Sport 1 / HD
Digi Sport 1 HD Slovakia
SuperSport HD 2 alb
6`eren
Ziggo Sport Select HD
Viasat Jalkapallo Finland HD
Eleven Sports 1 Belgium
Viasport 1
DAZN 1 HD
التوقيت بورنموث x آرسنال:
20:00 غرينتش – نواكشوط
21:00 الرباط – الجزائر – تونس
22:00 القاهرة – الخرطوم – طرابلس
23:00 مكة المكرمة – إسطنبول – القدس الشريف – الدوحة – صنعاء – الكويت – المنامة
00:00 مسقط – أبوظبي
طهران 01:00
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