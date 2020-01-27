يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة أرسنال وبورنموث اليوم الإثنين 27-1-2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي

يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة أرسنال وبورنموث الإثنين 27/1/2020 في كأس الإتحاد الإنجليزي، حيث ينزل فريق أرسنال ضيفاً من العيار الثقيل على أرضية ملعب فيتاليتي

في مساء يوم الإثنين الموافق 27 يناير 2020، من أجل مواجهة فريق بورنموث العنيد والطامح لمواصلة رحلته في بطولة كأس إنجلترا.

وسنُقدم لكم في هذا المقال موعد مباراة أرسنال ضد بورنموث والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الدور الرابع ضمن فعاليات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، علماً بأن مباراة أرسنال ضد بورنموث سوف يتم نقلها بث مباشر.