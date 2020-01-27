رسميًا .. حكم مغربي لمباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تعين الحكم المغربي رضوان جيد لـ إدارة مباراة الأهلى والهلال السودانى المقرر إقامتها السبت المقبل فى إطار لقاءات الجولة السادسة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وتعتبر مباراة الأهلي القادمة مع الهلال السوداني مباراة مصيرية للفريق الأحمر، ويحتاج الأهلي للتعادل أو الفوز بتلك المباراة ليضمن صعوده إلي الدور القادم من بطولة دوري أبطال إفريقيا. للفريق الأحمر، ويحتاج الأهلي للتعادل أو الفوز بتلك المباراة ليضمن صعوده إلي الدور القادم من بطولة دوري أبطال إفريقيا. يذكر أن الحكم المغربي رضوان جيد قد أدار ثلاث مباربات سابقة للنادي الأعلي من قبل، وهم مباراة الأهلي امام جانرز هراري الزيمبابوي في إياب دور الـ32 لنسخة 2010، وفاز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين و المباراة الثانية كانت أمام بيدفيست ويست الجنوب أفريقي في ذهاب دور الـ32 لنسخة 2017، وفاز الفريق الأحمر بهدف نظيف وأما المباراة الثالثة فكانت أمام كمبالا سيتي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وفاز الأهلي بنتيجة 4-3. وهم مباراة الأهلي امام جانرز هراري الزيمبابوي في إياب دور الـ32 لنسخة 2010، وفاز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين و المباراة الثانية كانت أمام بيدفيست ويست الجنوب أفريقي في ذهاب دور الـ32 لنسخة 2017، وفاز الفريق الأحمر بهدف نظيف وأما المباراة الثالثة فكانت أمام كمبالا سيتي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وفاز الأهلي بنتيجة 4-3.

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