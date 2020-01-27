بث مباشر مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث في كأس الاتحاد

عشاق كرة القدم الإنجليزية في مصر والعالم العربي ننشر لكم بث مباشر لمشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث فيالدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم الاثنين الموافق 27 يناير 2020.
ويستضيف فريق بورنموث اليوم الاثنين 27 يناير فريق ارسنال في مواجهة قوية بالدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.
ويدخل فريق بورنموث اللقاء أمام فريق ارسنال اليوم وهو يسعى إلى تحقيق الفوز مستغلا الحالة التي يعيشها الفريق اللندني من عدم الاستقرار الفني والاداري.
بث مباشر مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث فيكأس الاتحاد
كما دخل فريق ارسنال اللقاء وهو يسعى إلى تحقيق انتصار غالي وعودة الروح من جديد للفريق ونسيان المباريات الصعبة التي مر بها في بطولة الدوري الإنجليزي.
ارسنال تعرض للعديد من الهزائم في الدوري الإنجليزي الممتاز وهو يقع في منتصف جدول الترتيب بسبب سوء النتائج مما دخل اللاعبين في حالة نفسية سيئة, ويسعى اليوم إلى تحقيق فوز في كأس الاتحاد الإنجليزي لعودة الفريق على الطريق الصحيح من جديد.
تشكيل ارسنال المتوقع لمواجهة فريق بورنموث اليوم الاثنين 27 يناير
في حراسة المرمى : لينو
وفي خط الدفاع : مايتلاند- موستافي- ديفيد لويز- ساكا
وفي خط لبوسط : جرانيت تشاكا- توريرا- بيبي- أوزيل- مارتينيلي
وفي خط لبهجوم : ألكسندر لاكازيت
بث مباشر مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث فيكأس الاتحاد
موعد مباراة ارسنال وبورنموث في كأس الاتحاد والقنوات الناقلة اليوم الاثنين 27 يناير
تنطلق مباراة ارسنال وبورنموث فيكأس الاتحاد في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.
كأس الاتحاد اليوم الاثنين 27 يناير
القنوات الناقلة لمباراة ارسنال وبورنموث في
تذاع المباراة على قناة بي ان سبورت HD2
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