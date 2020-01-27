نتيجة مباراة ارسنال وبورنموث فى كأس الاتحاد الإنجليزي

يحل نادي ارسنال ضيفاً على نادي بورنموث مساء اليوم الاثنين 27-1-2020 على ملعب فيتاليتي، وذلك فى ختام الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

تنطلق المباراة فى تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت جرينتش، وتنقل المباراة على قناة بي إن سبورت 2، ويعلق عليها المعلق الرياضي عامر الخوذيري.

ويدخل فريق بورنموث اللقاء على ملعبه ووسط جمهوره ويسعى إلى تحقيق الفوز مستغلاً الحالة التي يعيشها الفريق اللندني من عدم الاستقرار الفني والاداري.

بينما يدخل الجانرز اللقاء ساعياً إلى تحقيق انتصار غالي وعودة الروح من جديد للفريق ونسيان المباريات الصعبة التي مر بها في الدوري الإنجليزي، وكان ارسنال قد تعرض للعديد من الهزائم في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويقع في منتصف جدول الترتيب بسبب سوء النتائج مما أدخل اللاعبين في حالة نفسية سيئة.

جدير بالذكر ان لقاء الفريقين بالبريميرليج الموسم الحالي قد شهد فوز ارسنال بهدف دون رد فى مباراة الدور الاول على ملعب الامارات، وفى مباراة الإياب انتهي اللقاء بالتعادل بنتيجة هدف مقابل هدف على ملعب فيتاليتي.

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