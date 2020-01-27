تفاصيل جديدة عن حادثة كوبي براينت

الإثنين 27 يناير 2020

كشفت وسائل الاعلام العالمية ملابسات جديدة حول الحادثة التي اودت بحياة اسطورة كرة السلة الاميركية وفريق ​​لوس انجلوس​ ليكرز​، ​​كوبي براينت​​ وابنته جياني الى جانب سبعة اشخاص.



فقد أكدت شبكة ESPN العالمية أن طائرة كوبي براينت المروحية هبطت بسرعة من على ارتفاع 2,400 قدم (731.5 متر)، وحسب ما ورد فإن الطيار اتصل بمراقبي الحركة الجوية قبل لحظات من قوله بأنه يستعد لتجاوز الطبقة السحابية الموجودة، واشارت أن سقوط المروحية وتحطمها تسبب بمقتل الطيار وجميع الركاب الثمانية.

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كما ان مسؤول بشرطة لوس انجلوس علق على الحادثة قائلاً: "انه كابوس لوجستي بسبب صعوبة الوصول لموقع تحطم المروحية، عملية التحقيق ستكون معقدة للغاية."

والمسؤول الطبي في ​الشرطة​ صرح بأن الجهود المبذولة لإستعادة جثث الضحايا قد بدأت ولكنها قد تستغرض يومين نظراً لصعوبة الوصول لموقع الحادث.

ونقل عن شبكة CNN العالمية أن السلطات المحلية و الفيدرالية لا تزال تحقق في حادث تحطم طائرة الهليوكبتر الخاصة في ​جنوب كاليفورنيا​ التي اودت بحياة 9 اشخاص من ضمنهم كوبي براينت وابنته جيانا، والمروحية تحطمت في أحد التلال في منطقة كالاباساس صباح الأحد مما أدى إلى مقتل جميع من على متنها.