الامارات | العنبري: الشارقة لم يقرر الاستغناء عن أي لاعب أجنبي

شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري: الشارقة لم يقرر الاستغناء عن أي لاعب أجنبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري أن النادي لم يتخذ حتى الآن أي قرار بالاستغناء عن أي لاعب أجنبي في صفوف الفريق بعد تعاقد الفريق أخيرا مع المحترف البرازيلي كايو لوكاس، مشددا على أن مسالة تحديد اللاعب الاجنبي الذي سيتم الاستغناء عنه مرتبط بمدى إصابة لاعب الفريق البرازيلي إيغور كورنادو بناء على التقرير الطبي الذي سيتم في هذا الخصوص.

وقال العنبري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم الإثنين بمقر النادي استعدادا لمباراة الفريق المرتقبة أمام خورفكان بعد غد ضمن الجولة 14 لدوري الخليج العربي" هناك خمسة لاعبين أجانب في كشوفات الفريق هم إيغور كورنادو وشوكوروف وريان منديز وريكادو غوميز بجانب المحترف الجديد كايو ولم يتخذ أي قرار بشأنهم انتظارا لما سيسفر عنه التقرير الطبي الخاص باللاعب إيغور خصوصا أن النادي مقبل على مشاركة خارجية في دوري أبطال آسيا للأندية".

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وأشار العنبري الى صعوبة المواجهة مع خورفكان في الجولة الماضية، لافتا الى أن الشارقة يسعى لبداية جيدة في الدوري الثاني ونسيان ما حدث في مباراة الفريق الأخيرة أمام شباب الأهلي في الجولة الماضية، مشيرا الى أن النتائج السلبية الأخيرة للفريق أثرت على مستوى بعض اللاعبين.

وأضاف" نتطلع الى العودة مجددا الى تحقيق نتائج إيجابية في الدوري بعدما شهدت الفترة الماضية تراجعا في نتائج الفريق خصوصا في الجولات الثلاث الماضية التي تعرض خلالها للخسارة أمام كل من الظفرة والوحدة وشباب الأهلي".