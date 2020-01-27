الامارات | معاقبة نادي الشارقة بسبب أحداث مباراة القمة مع شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن معاقبة نادي الشارقة بسبب أحداث مباراة القمة مع شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها اليوم الإثنين بمقر الاتحاد في دبي برئاسة المستشار سعيد الحوطي تغريم نادي الشارقة 80 ألف درهم لقيام عدد من مشجعيه عقب مباراة الفريق الأخيرة مع شباب الأهلي ضمن الجولة 13 لدوري الخليج العربي، بإتلاف مقاعد الدرجة الثانية بإستاد راشد بنادي شباب الأهلي كما عاقبت اللجنة مدير فريق الشارقة عبد العزيز محمد بتغريمه 10 الاف درهم بسبب تصريحات اعتبرتها اللجنة مسيئة بحق حكم المباراة عادل النقبي، وغرمت اللجنة أيضا لاعب بني ياس جون تيبار 50 ألف درهم وإيقافه مباراة واحدة لقيامه بالاعتداء على لاعب من النصر دون كرة خلال مباراة الفريقين الأخيرة في الدوري.

وقال نائب رئيس اللجنة، المتحدث الرسمي المستشار حمدان الزيودي في تصريحات صحافية عقب الاجتماع" العقوبة التي اتخذت بحق نادي الشارقة جاءت بعد اطلاع اللجنة على تقرير مقدم من مراقب المباراة مدعم بقاطع فيديو كشف حجم الضرر الذي تعرضت له مقاعد في استاد راشد في دبي من قبل عدد من مشجعي نادي الشارقة".



وانتهت مباراة القمة بين شباب الأهلي والشارقة بفوز شباب الأهلي 3-2 ضمن مباريات الجولة 13 للدوري.