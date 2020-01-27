شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس قسم شرطة لوس انجلوس ينتقد وسيلة اعلامية بسبب الافصاح عن وفاة كوبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020 اجرى رئيس شرطة مقاطعة ​لوس انجلوس​ الاميركية، ​اليكس فيلانويفا​ مؤتمراً صحافياً للتحدث عن ملابسات الحادثة التي اودت بحياة اسطورة كرة السلة الاميركية وفريق ​لوس انجلوس ليكرز​، ​كوبي براينت​ وابنته جياني.

وسرعان ما وجه انتقاداً علنياً لشبكة TMZ المتخصصة في متابعة أخبار المشاهير بسبب نشرها لخبر وفاة كوبي براينت قبل التمكن من إبلاغ اسرته بالطريقة اللازمة حيث وصف الخطوة بعديمة الإحترام للغاية، وهذا سبب بالتأكيد مشاكل نفسية كبيرة للعائلة.

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