إرتفاع عدد الضحايا إلى تسعة أشخاص في حادثة تحطم طائرة براينت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020

أعلنت سلطات التحقيق الأميركية نقلا عن عدّة تقارير صحافية أن عدد الضحايا في حادثة مقتل نجم كرة السلة الأميركية ​كوبي براينت​ إرتفع إلى 9 أشخاص، بعدما كان العدد الأولي خمسة أشخاص.



وأشارت التقارير إلى أن السلطات الأميركية باشرت التحقيقات الجديّة لمعرفة أسباب تحطم المروحية في ولاية كاليفورنيا، بعد تفاصيل مبدية تم الكشف عنها حول أنها اصطدمت بأحد التلال، التي لم يراها القائد نتيجة الغيوم الكثيرة وسوء الأحوال الجوية.

بالإضافة إلى براينت، توفيت أيضًا إبنته جيانا، مع سبعة أشخاص هم: مدرب البيسبول جون ألتوبيلي وزوجته كيري وابنتهما إليسا، الصديقة المقربة لجيانا ابنة اللاعب، فضلا عن كريستينا موسر، مدربة كرة السلة التي تشرف على تدريب جيانا وإليسا، ووايتون تشيستر، زميلة جيانا في فريق السلة، ووالدتها سارة تشيستر، وأخيرًا الطيار.