شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف حقيقة مشاركة أفشة في مباراة خماسية قبل موقعة النجم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتوقع الجميع أن يحجز صانع الألعاب الشاب مركز 10 والذي لازال فارغاً بعد رحيل عبد الله السعيد، في الوقت الذي لم ينجح صالح جمعة في استغلال الفرصة، ليضع جميع الأهلاوية أمالهم على محمد مجدي قفشة، إلا أن الفترة الأخيرة

ويعول فايلر كثيراً على محمد مجدي قفشة ويراه واحد من أهم أعمدة الفريق، إلا أن تعرض اللاعب للإصابة ومعاناته من الإجهاد أسباب جعلت المدرب السويسري يتجه لإراحته وكان أخرها في مباراة النجم ليتخذ فايلر قراراً بإبقاء اللاعب على دكة البدلاء، إلا أن الأمر لم يروق للاعب وهو الأمر الذي لاحظه فايلر ليقرر استبعاد اللاعب بشكل كامل من المباراة.

وعن مشاركة قفشة في مباراة كرة خماسية أكد مسئولو الأهلي أنه بالتحقيق في الأمر تم التأكد أن اللاعب لم يشارك في مباراة للكرة الخماسية كما تردد، وأن الأمر اقتصر على مشاهدته للمباراة وبالتالي فهذا الأمر ليس له صلة من قريب أو بعيد باستبعاد قفشة.

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وحقق الأهلي فوزاً ثميناً على النجم الساحلى التونسى خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس الأحد على ملعب السلام بهدف نظيف سجله جونيور آجاي، ليحصد الفريق الأحمر صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط.

وأغلق الجهاز الفنى للأهلى ملف مباراة النجم الساحلى، وسيبدأ من اليوم التركيز فى لقاء الحسم والعبور أمام الهلال السودانى المقرر لها السبت المقبل، فى ختام دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا وهو اللقاء الذى سيحسم الفريق المتأهل لدور الثمانية فى البطولة الأفريقية ويرغب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، فى حشد جميع أسلحته من أجل الفوز على الهلال العنيد فى السودان، ويتطلع الجهاز الفنى لتجهيز رمضان صبحى للعودة مُجدداً والمشاركة فى المواجهة المرتقبة بعد الغياب عن مباريات الفريق طوال الأسابيع الماضية للإصابة بتمزق العضلة الخلفية.

من ناحية أخرى، نفى مسئولو النادى التفاوض مع أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز، وقال مصدر فى الأهلى لـ"الخليج 365": إن إدارة القلعة الحمراء لا تُفكر من قريب ولا بعيد فى ضم الشناوى خلال الفترة الراهنة ولا خلال ميركاتو الصيف المقبل"، موضحاً أن الشناوى حارس جيد لكن فكرة التعاقد معه مُستبعدة للغاية لعدم الحاجة له، وفسّر المصدر رؤيته قائلاً: الأهلى يضم حالياً محمد الشناوى الذى يُعد الحارس الأول للكرة المصرية بل ومن أفضل حراس أفريقيا وهنا أيضاً شريف أكرامى صاحب الخبرات الطويلة محلياً وأفريقياً والذى بإمكانه الدفاع عن عرين الفريق فى أى وقت كما يأتى الحارس الثالث على لطفى صاحب القدرات الفنية العالية.