شكرا لقرائتكم المقاصة ينهى الشوط الأول متقدما على الجيش بأقدام ميدو جابر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم نادى مصر المقاصة على طلائع الجيش فى الشوط الأول بهدف مقابل للاشىء عن طريق ميدو جابر فى الدقيقة الثامنة من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد السلام الدولى فى إطار مباريات الجولة الخامسة عشر للدورى .

أحداث الشوط الأول جاءت سريعة من جانب الفريقين التى ظهر عليهما الرغبة القوية فى إحراز هدف السبق نظرا لموقفهم الصعب فى جدول الدورى، وبالفعل فى الدقيقة الثامنة استطاع ميدو جابر إحراز الهدف الأول للمقاصة من ضربة حرة مباشرة سددها قوية ارتطمت بأحد مدافعى الطلائع وغيرت اتجاهها ودخلت المرمى معلنة عن الهدف الاول للمقاصة .

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:



حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: محمد دبش وعاصم سعيد وحسنى فتحى وأحمد محسن

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خط الوسط: مصطفى شبيطة وميدو جابر ومحمد مسعد ومحمد كنارية

الهجوم: شميلس بيكلى وصلاح عاشور

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: الحارس محمد كوكو وعصام صبحى وأحمد ياسين وصلاح ريكو وباولن فوافى وصلاح أمين ومحمد إبراهيم.

يذكر أن فريق المقاصة يدخل اللقاء برصيد 11 نقطة ويحتل المركز الـ 15 فى جدول ترتيب الدوري.

ويحتل مصر المقاصة المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه 23 هدفًا، فيما يحتل الطلائع المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً.