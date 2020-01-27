شكرا لقرائتكم رودريجو مورينو ينضم لـ برشلونة خلال ساعات بأمر كيكى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن كيكى سيتين المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى، قد أعطى الضوء الأخضر للإدارة لإنهاء صفقة رودريجو مورينو مهاجم فالنسيا الإسبانى، خلال الميركاتو الشتوى الجارى، ليكون بديلاً للمهاجم الأوروجويانى المصاب لويس سواريز.

حسب ما أشارت أليه صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن اللاعب رودريجو مورينو هو الخيار الأول ل برشلونة، فى الساعات المقبلة من أجل التعاقد معه ولكن يتبقى الصيغة النهائية للاتفاق بين إدارة الناديين، وأن كيكى سيتين المدير الفنى لفريق برشلونة قد وافق على للتعاقد مع اللاعب نظراً لامتلاكه القدرات التى يحتاجها الفريق.

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و أشار التقرير إلى أنه من الممكن يتم الاتفاق على إعارة مورينو لصفوف برشلونة حتى نهاية الموسم، مع وجود بند إمكانية الشراء فى العقد، يمكن ل برشلونة تفعيله إذا أثبت اللاعب أنه جدير بقيادة هجوم البلوجرانا خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 43 مباراة، خلف ريال مدريد المتصدر برصيد 46 نقطة.