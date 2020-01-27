شكرا لقرائتكم إريكسن يصل ميلان للإنضمام إلى إنتر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، إلى مدينة ميلان الإيطالية، يوم الاثنين، تمهيدا لإنهاء إجراءات انتقاله إلى إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشرت قنوات ووسائل إعلام عالمية لقطات لوصول النجم الدنماركي إلى مدينة ميلان، حيث حرص عدد من محبي إنتر على استقباله في المطار للترحيب به.

وينتهي عقد إريكسن مع توتنهام في يونيو المقبل، حيث يمكنه الانتقال إلى أي ناد بدون مقابل، لكنه اختار الرحيل عن الفريق الإنجليزي في يناير الجاري.

وكان إريكسن انضم إلى توتنهام قادما من أياكس آمستردام الهولندي في صيف عام 2013، حيث ساهم في تأهل الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، والذي خسره صفر - 2 أمام ليفربول في المباراة النهائية التي استضافتها العاصمة الإسبانية مدريد.