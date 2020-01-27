شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يتقدم على الطلائع بهدف ميدو جابر فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول بين مصر المقاصة وطلائع الجيش بتقدم الفريق الفيومى بهدف مقابل لا شىء عن طريق ميدو جابر فى الدقيقة الثامنة من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد السلام الدولى فى إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة للدورى.

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من جانب الفريقين التى ظهر عليهما الرغبة القوية فى إحراز هدف السبق نظرًا لموقفهم الصعب فى جدول الدورى، وبالفعل فى الدقيقة الثامنة استطاع ميدو جابر إحراز الهدف الأول للمقاصة من ضربة حرة مباشرة سددها قوية ارتطمت بأحد مدافعى الطلائع وغيرت اتجاهها ودخلت المرمى معلنة عن الهدف الأول للمقاصة.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: محمد دبش وعاصم سعيد وحسني فتحي وأحمد محسن

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خط الوسط: مصطفى شبيطة وميدو جابر ومحمد مسعد ومحمد كنارية

الهجوم: شميلس بيكلي وصلاح عاشور

ويتواجد على دكة البدلاء كل من: الحارس محمد كوكو وعصام صبحي وأحمد ياسين وصلاح ريكو وباولن فوافي وصلاح أمين ومحمد إبراهيم.

يذكر أن فريق المقاصة يدخل اللقاء برصيد 11 نقطة ويحتل المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري.

ويحتل مصر المقاصة المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه 23 هدفًا، فيما يحتل الطلائع المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً.