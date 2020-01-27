شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. صراع تركى إماراتى على موهبة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل نادى تركى فى صراع مع فريق إماراتى، على ضم فارس طارق ظهير أيمن فريق الشباب مواليد 2000 بالنادي الأهلي.

وتلقى فارس عرضين احترافيين عن طريق وكيل أعماله من ناديي أحدهما تركي والآخر إماراتي بخلاف عدة عروض محلية من أندية الاتحاد السكندري والمقاصة وطلائع الجيش وسموحة، بالإضافة لعرض رسمي من النادي المصري البورسعيدي، والذي رفضه اللاعب بشكل شخصي.

جدير بالذكر أن فارس طارق تم تصعيده للفريق الكروي الأول عدة مرات تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني والذي طلب تصعيده مع زميليه صالح نصر ومحمد فخري بعد مشاهدته في إحدى مباريات فريق الشباب مواليد 99، والذي يقوده عمرو أنور والذي أشاد بإمكانيات اللاعب والذي وصف أداءه بأداء مدير الكرة الحالي بالفريق الأول سيد عبد الحفيظ.

ويدرس اللاعب حاليا تلك العروض التي تلقاها فارس القلعة الحمراء مع وكيله من أجل اتخاذ قرار نهائي خلال ساعات بشأن إعارته لمدة 6 أشهر لأحد تلك الاندية.

ووافق النادي الأهلي رسمياً على إعارة محمد عبد المنعم "كامبوس" مدافع فريق الشباب بالنادي إلى سموحة لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم.

وفضل الجهاز الفني للأهلي منح كامبوس فرصة الانتقال للنادي السكندري من أجل اكتساب المزيد من الخبرات قبل العودة مجددًا لصفوف النادي الأحمر.

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ومن المنتظر أن ينتظم اللاعب الشاب في تدريبات سموحة خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما انتهى النادي الأحمر من التفاصيل الخاصة بانتقال عبد المنعم.

لمعرفة الناديين التركى والإماراتى اللذين يرغبان فى موهبة الأهلى من هنا