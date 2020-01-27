شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف موعد حصول الحكام على رخص الـVAR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول فى اتحاد الكرة، أن الحكام سيحصلون على رخصة استخدام تقنية الفيديو بمجرد انتهاء التدريبات التي يخضعون لها في الوقت الحالي على استخدام التقنية.

وأوضح المصدر أن الـIFAB سيمنح الحكام الرخصة بعد نهاية التدريب موضحًا أنه لا يشترط حصول كل الحكام المشاركين في التدريب على الرخصة حيث أن الأمر يرجع للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".. ووقعت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، رسميًا عقود تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى مع شركة إسبانية لمدة 3 سنوات ونصف بداية من الدور الثانى من عمر المسابقة هذا الموسم، وذلك بعد وصول موافقة رسمية من وزارة الشباب والرياضة على العقد الذى تتخطى مدته فترة تعيين اللجنة الحالية من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والتى تنتهى فى 31 يوليو المقبل.

ويتضمن العقد تطبيق تقنية الفيديو فى مصر على سبيل التأجير التمويلى وينتهى بالبيع، والذى يضمن أن تؤول كل الأصول لملكية اتحاد الكرة فى نهاية مدة التنفيذ (3 سنوات ونصف) ليكون المشروع كله بأصوله وبكل ما أنفق عليه ملكا خالصًا لاتحاد الكرة، وأرسلت الشركة الإسبانية خلال الساعات الماضية الدفعة الثانية من الأجهزة والشاشات اللازمة لتطبيق التقنية.

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