شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب كرة اليد بعد التتويج ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بعثة منتخب مصر لكرة اليد، فى مطار القاهرة، قبل قليل، فور وصولهم من تونس بعد التتويج بلقب بطولة الأمم الإفريقية، والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 .

وحرص وزير الشباب والرياضة، على استقبال بعثة منتخب مصر لكرة اليد، بالورود فى مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة، فور وصولهم على متن رحلة مصر للطيران، وحرص على تهنئتهم بالبطولة الأفريقية، بحضور عدد من قيادات الوزارة ومطار القاهرة.

وتوج منتخب مصر لكرة اليد ببطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد فوزه على نظيره منتخب تونس مستضيف البطولة، بنتيجة 27-23 ليتأهل لأولمبياد طوكيو.

وتسلم منتخب مصر الجائزة المادية الخاصة ببطل البطولة، والتى تقدر بـ 25 ألف يورو، بينما تحصل المنتخب التونسى صاحب المركز الثانى على جائزة مالية قدرها 15 ألف يورو.

وبذلك يكون المنتخب المصرى قد حقق البطولة السابعة له في بطولات كأس الأمم الإفريقية، وهى البطولة الأولى التى يتوج بها فى تونس.









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