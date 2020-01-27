شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يوافق على إعارة محمد عبد المنعم لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق النادي الأهلي رسمياً على إعارة محمد عبد المنعم "كامبوس" مدافع فريق الشباب بالنادي إلى سموحة لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم.

وفضل الجهاز الفني للأهلي منح كامبوس فرصة الانتقال للنادي السكندري من أجل اكتساب المزيد من الخبرات قبل العودة مجددًأ لصفوف النادي الأحمر.

وأصبح كامبوس اللاعب الثاني الذي ينتقل لصفوف سموحة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد صلاح محسن الذي تمت إعارته أيضاً.

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ومن المنتظر أن ينتظم اللاعب الشاب في تدريبات سموحة خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما انتهى النادي الأحمر من كافة التفاصيل الخاصة بانتقال عبد المنعم.

ومن المقرر أن يعقد مسئولو الأهلى جلسة مصيرية وحاسمة مع صالح جمعة، لاعب وسط الفريق، لحسم مصيره سواء بانتقاله لأحد الأندية الداخلية أو الخارجية على سبيل الإعارة، أو البقاء مع الفريق حتى نهاية الموسم، وهو ما سيناقشه اللاعب مع جهاز الكرة الأحمر على هامش مران الفريق ظهر اليوم الاثنين.