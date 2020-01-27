شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يوافق على إعارة محمد عبد المنعم لسموحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق النادي الأهلي رسمياً على إعارة محمد عبد المنعم "كامبوس" مدافع فريق الشباب بالنادي إلى سموحة لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم.
وفضل الجهاز الفني للأهلي منح كامبوس فرصة الانتقال للنادي السكندري من أجل اكتساب المزيد من الخبرات قبل العودة مجددًأ لصفوف النادي الأحمر.
وأصبح كامبوس اللاعب الثاني الذي ينتقل لصفوف سموحة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد صلاح محسن الذي تمت إعارته أيضاً.
ومن المنتظر أن ينتظم اللاعب الشاب في تدريبات سموحة خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما انتهى النادي الأحمر من كافة التفاصيل الخاصة بانتقال عبد المنعم.
ويواجه مسئولو النادى الأهلى أزمة فى تسويق صالح جمعة، بعد قرار السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بالاستغناء عن جمعة فى يناير الجارى لعدم حاجة الفريق لجهوده، حيث أعلن فايلر مؤخرًا موافقته على رحيل صالح جمعة من النادى فى يناير الجارى حيث أكد فى مؤتمر صحفى عقب مباراة المقاولون الأخيرة بالدورى أنه لا يحتاج صالح جمعة فى الفريق وتمنّى له التوفيق فى مكان آخر.
ورغم أن الأيام الماضية شهدت تداول أنباء حول تلقى صالح جمعة عروضًا من أندية محلية كثيرة، فى مقدمتها إنبى وسموحة والاتحاد السكندرى والإسماعيلى وغيرها، إلا أن النادى الأهلى لم يتلق عروضاً رسمية من هذه الأندية للحصول على خدمات اللاعب.
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