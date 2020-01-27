تأكد غياب جاريث بيل عن لقاء سرقسطة

الإثنين 27 يناير 2020

واصل الويلزي جاريث بيل، لاعب نادي ريال مدريد، عملية تعافيه من الإصابة بالتدرب بشكل منفرد بعيدًا عن المجموعة.



وتعرض بيل لإصابة في مباراة ريال مدريد ضد فريق سالامانكا بدور الـ 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا، غاب على إثرها عن المباراة الأخيرة ضد بلد الوليد. بيل يغيب عن مباراة ريال مدريد ضد سرقسطة ومحاولات لتجهيزه لديربي مدريد أشارت صحيفة “آس” الآسبانية،

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جاريث بيل لم يتدرب مع المجموعة اليوم الإثنين، مما يعني عدم لحاقه بمباراة ريال مدريد المقبلة ضد سرقسطة في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا والمقرر إقامتها مساء الأربعاء.

ويمكن لجاريث بيل أن يلحق بديربي مدريد أمام أتلتيكو مدريد يوم السبت في بطولة الدوري، عكس إيدين هازارد الذي مازال في مرحلة التعافي وقد يغيب عن الديربي.

وتدرب هازارد بالكرة بشكل منفرد في مران اليوم، الذي شهد وقوف الفريق بالكامل دقيقة صمت على وفاة كوبي براينت، وارتدى سيرجيو راموس قائد الفريق قميص أسطورة الدوري الأمريكي لكرة السلة.