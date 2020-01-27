إصابة هازارد تثير القلق في ريال مدريد قبل الديربي

الإثنين 27 يناير 2020

يبدو أن البلجيكي إيدين هازارد، نجم نادي ريال مدريد، لن يلحق بالديربي المرتقب أمام الجار أتلتيكو مدريد.

ومن المقرر أن يُقام ديربي مدريد يوم السبت المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو، بين فريقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، ضمن فعاليات الجولة 22 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

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هازارد قد يغيب عن ديربي مدريد أمام أتلتيكو مدريد

أشارت صحيفة “آس” الإنجليزية، أنه مع بداية العد التنازلي لديربي مدريد، قد لا يلحق إيدين هازارد بالمباراة كما كان متوقعًا، وأكدت الصحيفة أن هازارد لم يتدرب مع المجموعة، وواصل تدريباته المنفردة بالكرة، والتي قد تبدو علامة جيدة، لكنها ليست كافية للحاقه بمباراة أتلتيكو مدريد.

ظهر هازارد بحالة أفضل منذ الأسبوع الماضي، بعدما أثار القلق الفترة الماضية بعد تفاقم الإصابة التي تعرض لها يوم 26 نوفمبر أمام باريس سان جيرمان، ويخشى الجميع المخاطرة به قبل تعافيه بشكل كامل.

وبعد 58 يومًا بدون لمس الكرة، تدرب إيدين هازارد بالكرة بشكل منفرد للمرة الأولى يوم الجمعة الماضي، ويعمل الجميع على أن يعود اللاعب في كامل لياقته ومرونته في مباراة مانشستر سيتي ببطولة دوري أبطال أوروبا.