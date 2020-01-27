ريال مدريد يعرقل انتقال سيبايوس إلى فالنسيا

الإثنين 27 يناير 2020

عرقل نادي ريال مدريد إمكانية عودة لاعبه المُعار لنادي أرسنال، داني سيبايوس، إلى أحد فرق الدوري الإسباني مره أخرى.



وسمح ريال مدريد لرحيب سيبايوس، على سبيل الإعارة مطلع الموسم الجاري ولمدة موسم، لكن غيابه عن المشاركة بشكل مستمر، جعله يطلب مغادرة أرسنال وإنهاء إعارته في شهر يناير الجاري، حتى لا يخرج من حسابات منتخب إسبانيا قبل بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 والتي ستقام في الصيف المقبل.

ريال مدريد مدريد يرفض انتقال سيبايوس إلى فالنسيا

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أشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن نادي ريال مدريد لا يريد عودة سيبايوس إلى أحد المنافسين في بطولة الليجا، والذي مازال يلعب في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونقل المحيط الخاص بسيبايوس إلى فالنسيا في المفاوضات الأولية بين الطرفين، رفض ريال مدريد إتمام الصفقة على الرغم من رغبة اللاعب في الانتقال إلى الخفافيش.

ولعب سيبايوس تحت قيادة ألبيرت سيلاديس المدير الفني الحالي لفالنسيا، أثناء قيادته لمنتخب إسبانيا تحت 21 عاماً، ويأمل أن يعيده لحسابات لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الأول.

ويبدو أن فالنسيا غير واثق من تفضيل اللاعب الذي سيكون عاملاً حاسمًا؛ لأن ناديه الأسبق ريال بيتيس مهتم أيضا بالحصول على خدماته.