الامارات | رسميا ..راشد بن حميد رئيسا لاتحاد كرة القدم بالتزكية

شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا ..راشد بن حميد رئيسا لاتحاد كرة القدم بالتزكية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الشيخ راشد بن حميد النعيمي بمنصب رئيس اتحاد كرة القدم بالتزكية للدورة الانتخابية الجديدة 2020-2024 بعدما اغلق اليوم الاثنين باب الترشح للمنصب ولم يتقدم أحد لمنافسته عليه،علما أن انتخابات اتحادك الكرة ستجرى في 12مارس المقبل لانتخاب اعضاء مجلس مجلس إدارة الاتحادفيما أكد رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات اتحادالكرة المستشار سالم بهيان العامري أن اللجنة وتاكدت من سلامة المستندات التي تقدم بها المرشح لمنصب الرئيس الشيخ راشد بن حميد النعيمي وأن اللجنة تتمنى له التوفيق في رئاسة الاتحاد.

واستمر فتح الترشح لمنصب رئيس اتحاد الكرة مفتوحا للراغبين في الترشح للمنصب لمدة أسبوع منذ يوم 20 الجاري.

وكان الشيخ راشد النعيمي قدم أوراقه ترشحها لرئاسة اتحاد الكرة ممثلا لنادي عجمان وفقا لنص المادة “24”أن تقوم الاندية بتقديم ترشيحاتها لعضوية مجلس إدارة الاتحاد عبر الأمانة لاتحاد الكرة ويقوم أيضا المرشح لمنصب رئيس الاتحاد بتقديم قائمته الانتخابية التي تشمل مرشحي الاندية،علما باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد سيفتح في الرابع من الشهر المقبل ويستمر حتى 13من ذات الشهر .